Današnja cena The book of SOL

Današnja cena kriptovalute The book of SOL (SCRIPT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCRIPT v USD je -- na SCRIPT.

Kriptovaluta The book of SOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,008, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 699.94M SCRIPT. V zadnjih 24 urah se je SCRIPT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCRIPT premaknil -- v zadnji uri in -16.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The book of SOL (SCRIPT)

Tržna kapitalizacija $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Zaloga v obtoku 699.94M 699.94M 699.94M Skupna ponudba 699,941,488.409202 699,941,488.409202 699,941,488.409202

