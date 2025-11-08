BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute The book of SOL v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SCRIPT je 57,008 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SCRIPT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute The book of SOL v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SCRIPT je 57,008 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SCRIPT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SCRIPT

Informacije o ceni SCRIPT

Kaj je SCRIPT

Uradna spletna stran SCRIPT

Tokenomika SCRIPT

Napoved cen SCRIPT

The book of SOL Logotip

The book of SOL Cena (SCRIPT)

Nerazporejeno

Cena 1 SCRIPT v USD v živo:

--
----
0.00%1D
USD
The book of SOL (SCRIPT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:00:57 (UTC+8)

Današnja cena The book of SOL

Današnja cena kriptovalute The book of SOL (SCRIPT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCRIPT v USD je -- na SCRIPT.

Kriptovaluta The book of SOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,008, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 699.94M SCRIPT. V zadnjih 24 urah se je SCRIPT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCRIPT premaknil -- v zadnji uri in -16.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The book of SOL (SCRIPT)

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

--
----

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

Trenutna tržna kapitalizacija The book of SOL je $ 57.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SCRIPT je 699.94M, skupna ponudba pa znaša 699941488.409202. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.01K.

Zgodovina cene The book of SOL, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.52%

-16.52%

Zgodovina cen The book of SOL (SCRIPT) v USD

Danes je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-51.58%
60 dni$ 0-69.26%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto The book of SOL

Napoved cene The book of SOL (SCRIPT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SCRIPT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen The book of SOL (SCRIPT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena The book of SOL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

Vir The book of SOL (SCRIPT)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o The book of SOL

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta The book of SOL?
Če bi kriptovaluta The book of SOL rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute The book of SOL.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:00:57 (UTC+8)

