The book of SOL Cena (SCRIPT)
Današnja cena kriptovalute The book of SOL (SCRIPT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCRIPT v USD je -- na SCRIPT.
Kriptovaluta The book of SOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,008, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 699.94M SCRIPT. V zadnjih 24 urah se je SCRIPT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je SCRIPT premaknil -- v zadnji uri in -16.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija The book of SOL je $ 57.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SCRIPT je 699.94M, skupna ponudba pa znaša 699941488.409202. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.01K.
--
--
-16.52%
-16.52%
Danes je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene The book of SOL v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|-51.58%
|60 dni
|$ 0
|-69.26%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena The book of SOL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.
Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:
30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment
20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation
A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool
Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)
No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven
SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.