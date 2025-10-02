Odkrijte ključne vpoglede v the black sheep (SHIGGA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SHIGGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike the black sheep (SHIGGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

