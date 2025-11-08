Današnja cena The Bitcoin Mascot

Današnja cena kriptovalute The Bitcoin Mascot (BITTY) v živo je $ 0.00233335, s spremembo 3.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BITTY v USD je $ 0.00233335 na BITTY.

Kriptovaluta The Bitcoin Mascot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,331,824, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.35M BITTY. V zadnjih 24 urah se je BITTY trgovalo med $ 0.00219951 (najnižje) in $ 0.00250416 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0200771, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002153.

V kratkoročni uspešnosti se je BITTY premaknil +0.23% v zadnji uri in -36.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Bitcoin Mascot (BITTY)

Tržna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Zaloga v obtoku 999.35M 999.35M 999.35M Skupna ponudba 999,345,715.235674 999,345,715.235674 999,345,715.235674

