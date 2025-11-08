Današnja cena The Best Website Ever

Današnja cena kriptovalute The Best Website Ever (BWE) v živo je --, s spremembo 5.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BWE v USD je -- na BWE.

Kriptovaluta The Best Website Ever je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,150.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 991.93M BWE. V zadnjih 24 urah se je BWE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00212334, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BWE premaknil -- v zadnji uri in -13.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Best Website Ever (BWE)

Tržna kapitalizacija $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Zaloga v obtoku 991.93M 991.93M 991.93M Skupna ponudba 991,931,091.489662 991,931,091.489662 991,931,091.489662

