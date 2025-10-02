Odkrijte ključne vpoglede v The AntiShifty ($ANTY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $ANTY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike The AntiShifty ($ANTY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

