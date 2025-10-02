Tokenomika The AntiShifty ($ANTY)
Tokenomika in analiza cen The AntiShifty ($ANTY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The AntiShifty ($ANTY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o The AntiShifty ($ANTY)
$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation.
🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption.
💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.
Tokenomika The AntiShifty ($ANTY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike The AntiShifty ($ANTY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $ANTY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $ANTY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $ANTY, raziščite ceno žetona $ANTY v živo!
Napoved cene $ANTY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $ANTY? Naša stran za napovedovanje cen $ANTY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti