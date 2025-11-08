Današnja cena Tharwa USD

Današnja cena kriptovalute Tharwa USD (THUSD) v živo je $ 1.001, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz THUSD v USD je $ 1.001 na THUSD.

Kriptovaluta Tharwa USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 888,825, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 888.14K THUSD. V zadnjih 24 urah se je THUSD trgovalo med $ 0.994801 (najnižje) in $ 1.009 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.085, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.873839.

V kratkoročni uspešnosti se je THUSD premaknil -- v zadnji uri in +0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tharwa USD (THUSD)

Tržna kapitalizacija $ 888.83K$ 888.83K $ 888.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Zaloga v obtoku 888.14K 888.14K 888.14K Skupna ponudba 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tharwa USD je $ 888.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba THUSD je 888.14K, skupna ponudba pa znaša 3582210.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.58M.