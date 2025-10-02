Odkrijte ključne vpoglede v Thank You Abstract God (TYAG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TYAG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Thank You Abstract God (TYAG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

