Odkrijte ključne vpoglede v Thales AI (THALES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Thales AI (THALES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

Zdaj, ko razumete tokenomiko THALES, raziščite ceno žetona THALES v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov THALES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Thales AI (THALES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal THALES? Naša stran za napovedovanje cen THALES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.