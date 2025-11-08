Današnja cena Tetsuo Coin

Današnja cena kriptovalute Tetsuo Coin (TETSUO) v živo je $ 0.00130197, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TETSUO v USD je $ 0.00130197 na TETSUO.

Kriptovaluta Tetsuo Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,305,022, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M TETSUO. V zadnjih 24 urah se je TETSUO trgovalo med $ 0.00126973 (najnižje) in $ 0.00139364 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.064571, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005481.

V kratkoročni uspešnosti se je TETSUO premaknil -0.28% v zadnji uri in -41.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tetsuo Coin (TETSUO)

Tržna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tetsuo Coin je $ 1.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TETSUO je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999998271.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.31M.