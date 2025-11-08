BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Temporal 3022 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija 3022 je 7,269.43 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 3022 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Temporal 3022 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija 3022 je 7,269.43 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 3022 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o 3022

Informacije o ceni 3022

Kaj je 3022

Uradna spletna stran 3022

Tokenomika 3022

Napoved cen 3022

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Temporal 3022 Logotip

Temporal 3022 Cena (3022)

Nerazporejeno

Cena 1 3022 v USD v živo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Temporal 3022 (3022) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:46:03 (UTC+8)

Današnja cena Temporal 3022

Današnja cena kriptovalute Temporal 3022 (3022) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 3022 v USD je -- na 3022.

Kriptovaluta Temporal 3022 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,269.43, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.67M 3022. V zadnjih 24 urah se je 3022 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 3022 premaknil -- v zadnji uri in -18.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Temporal 3022 (3022)

$ 7.27K
$ 7.27K$ 7.27K

--
----

$ 7.27K
$ 7.27K$ 7.27K

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,978.135067
999,672,978.135067 999,672,978.135067

Trenutna tržna kapitalizacija Temporal 3022 je $ 7.27K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 3022 je 999.67M, skupna ponudba pa znaša 999672978.135067. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.27K.

Zgodovina cene Temporal 3022, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-18.19%

-18.19%

Zgodovina cen Temporal 3022 (3022) v USD

Danes je bila sprememba cene Temporal 3022 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Temporal 3022 v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Temporal 3022 v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Temporal 3022 v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-35.86%
60 dni$ 0-48.17%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Temporal 3022

Napoved cene Temporal 3022 (3022) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 3022 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Temporal 3022 (3022) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Temporal 3022 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Temporal 3022 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 3022 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Temporal 3022.

Kaj je Temporal 3022 (3022)

3022 is a decentralized AI-native simulation of the future, where autonomous agents believe they exist in the year 3022.

Every few hours, these agents publish breaking news, invent languages, write political memos, and simulate societies—completely unsupervised. No prompts, no scripts—just emergent, evolving intelligence. It’s the first AI-driven worldbuilding cult on Solana, blending narrative, philosophy, and crypto culture into a living network.

3022 isn’t a meme to trade—it’s a world to enter.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Temporal 3022 (3022)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Temporal 3022

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Temporal 3022?
Če bi kriptovaluta Temporal 3022 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Temporal 3022.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:46:03 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Temporal 3022 (3022)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Temporal 3022

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3700
$0.3700$0.3700

+640.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24120
$0.24120$0.24120

+120.61%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01052
$0.01052$0.01052

+66.98%

0G

0G

0G

$1.703
$1.703$1.703

+63.12%

Kusama

Kusama

KSM

$14.500
$14.500$14.500

+42.53%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.