Današnja cena teleBTC

Današnja cena kriptovalute teleBTC (TELEBTC) v živo je $ 101,905, s spremembo 1.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TELEBTC v USD je $ 101,905 na TELEBTC.

Kriptovaluta teleBTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 497,976, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.89 TELEBTC. V zadnjih 24 urah se je TELEBTC trgovalo med $ 99,463 (najnižje) in $ 103,989 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 129,019, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001207.

V kratkoročni uspešnosti se je TELEBTC premaknil -0.60% v zadnji uri in -7.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije teleBTC (TELEBTC)

Tržna kapitalizacija $ 497.98K$ 497.98K $ 497.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 497.98K$ 497.98K $ 497.98K Zaloga v obtoku 4.89 4.89 4.89 Skupna ponudba 4.89417037 4.89417037 4.89417037

Trenutna tržna kapitalizacija teleBTC je $ 497.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TELEBTC je 4.89, skupna ponudba pa znaša 4.89417037. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 497.98K.