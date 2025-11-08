BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Teddy the Tile Doge v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TEDDY je 25,303 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TEDDY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TEDDY

Informacije o ceni TEDDY

Kaj je TEDDY

Uradna spletna stran TEDDY

Tokenomika TEDDY

Napoved cen TEDDY

Teddy the Tile Doge Logotip

Teddy the Tile Doge Cena (TEDDY)

Nerazporejeno

Cena 1 TEDDY v USD v živo:

--
----
+6.80%1D
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:45:57 (UTC+8)

Današnja cena Teddy the Tile Doge

Današnja cena kriptovalute Teddy the Tile Doge (TEDDY) v živo je --, s spremembo 6.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TEDDY v USD je -- na TEDDY.

Kriptovaluta Teddy the Tile Doge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,303, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 929.60T TEDDY. V zadnjih 24 urah se je TEDDY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TEDDY premaknil -- v zadnji uri in +2.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Teddy the Tile Doge (TEDDY)

$ 25.30K
$ 25.30K$ 25.30K

--
----

$ 25.30K
$ 25.30K$ 25.30K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Trenutna tržna kapitalizacija Teddy the Tile Doge je $ 25.30K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TEDDY je 929.60T, skupna ponudba pa znaša 929598213267094.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.30K.

Zgodovina cene Teddy the Tile Doge, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+6.86%

+2.27%

+2.27%

Zgodovina cen Teddy the Tile Doge (TEDDY) v USD

Danes je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+6.86%
30 dni$ 0-45.20%
60 dni$ 0-26.06%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Teddy the Tile Doge

Napoved cene Teddy the Tile Doge (TEDDY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TEDDY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Teddy the Tile Doge (TEDDY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Teddy the Tile Doge lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Teddy the Tile Doge v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TEDDY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Teddy the Tile Doge.

Kaj je Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Teddy the Tile Doge

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Teddy the Tile Doge?
Če bi kriptovaluta Teddy the Tile Doge rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Teddy the Tile Doge.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:45:57 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.