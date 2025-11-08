Današnja cena Teddy the Tile Doge

Današnja cena kriptovalute Teddy the Tile Doge (TEDDY) v živo je --, s spremembo 6.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TEDDY v USD je -- na TEDDY.

Kriptovaluta Teddy the Tile Doge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,303, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 929.60T TEDDY. V zadnjih 24 urah se je TEDDY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TEDDY premaknil -- v zadnji uri in +2.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Tržna kapitalizacija $ 25.30K$ 25.30K $ 25.30K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.30K$ 25.30K $ 25.30K Zaloga v obtoku 929.60T 929.60T 929.60T Skupna ponudba 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

