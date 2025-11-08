Današnja cena kriptovalute Teddy the Tile Doge v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TEDDY je 25,303 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TEDDY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Teddy the Tile Doge v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TEDDY je 25,303 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TEDDY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Teddy the Tile Doge (TEDDY) v živo je --, s spremembo 6.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TEDDY v USD je -- na TEDDY.
Kriptovaluta Teddy the Tile Doge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,303, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 929.60T TEDDY. V zadnjih 24 urah se je TEDDY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je TEDDY premaknil -- v zadnji uri in +2.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Teddy the Tile Doge (TEDDY)
$ 25.30K
$ 25.30K$ 25.30K
--
----
$ 25.30K
$ 25.30K$ 25.30K
929.60T
929.60T 929.60T
929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0
Trenutna tržna kapitalizacija Teddy the Tile Doge je $ 25.30K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TEDDY je 929.60T, skupna ponudba pa znaša 929598213267094.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.30K.
Zgodovina cene Teddy the Tile Doge, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
--
+6.86%
+2.27%
+2.27%
Zgodovina cen Teddy the Tile Doge (TEDDY) v USD
Danes je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Teddy the Tile Doge v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+6.86%
30 dni
$ 0
-45.20%
60 dni
$ 0
-26.06%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Teddy the Tile Doge
Napoved cene Teddy the Tile Doge (TEDDY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TEDDY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Teddy the Tile Doge (TEDDY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Teddy the Tile Doge lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Teddy the Tile Doge v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TEDDY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Teddy the Tile Doge.
Kaj je Teddy the Tile Doge (TEDDY)
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it!
Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats!
Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025.
We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing.
The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk.
The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day.
We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it!
Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats!
Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025.
We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing.
The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk.
The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day.
We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Teddy the Tile Doge
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Teddy the Tile Doge?
Če bi kriptovaluta Teddy the Tile Doge rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Teddy the Tile Doge.
Koliko je kriptovaluta Teddy the Tile Doge vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Teddy the Tile Doge je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Teddy the Tile Doge še vedno dobra naložba?
Teddy the Tile Doge ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TEDDY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Teddy the Tile Doge?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Teddy the Tile Doge v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Teddy the Tile Doge?
Cena kriptovalute TEDDY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Teddy the Tile Doge v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TEDDY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Teddy the Tile Doge?
Na ceno TEDDY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,967.8
+1.15%
ETH
3,408.15
+3.35%
SOL
159.18
+2.42%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1927
+9.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TEDDY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TEDDY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Teddy the Tile Doge gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Teddy the Tile Doge letos rasla?
Cena kriptovalute Teddy the Tile Doge bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Teddy the Tile Doge (TEDDY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:45:57 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Teddy the Tile Doge (TEDDY)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.