Današnja cena TeamWater

Današnja cena kriptovalute TeamWater (WATER) v živo je --, s spremembo 1.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WATER v USD je -- na WATER.

Kriptovaluta TeamWater je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 29,891, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.71M WATER. V zadnjih 24 urah se je WATER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00504707, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WATER premaknil -2.11% v zadnji uri in +13.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TeamWater (WATER)

Tržna kapitalizacija $ 29.89K$ 29.89K $ 29.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 29.89K$ 29.89K $ 29.89K Zaloga v obtoku 999.71M 999.71M 999.71M Skupna ponudba 999,711,912.992829 999,711,912.992829 999,711,912.992829

Trenutna tržna kapitalizacija TeamWater je $ 29.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WATER je 999.71M, skupna ponudba pa znaša 999711912.992829. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.89K.