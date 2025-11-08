Današnja cena TAXY NETWORK

Današnja cena kriptovalute TAXY NETWORK (TAXY) v živo je $ 0.00001476, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAXY v USD je $ 0.00001476 na TAXY.

Kriptovaluta TAXY NETWORK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,756.2, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.79M TAXY. V zadnjih 24 urah se je TAXY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00002173, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001396.

V kratkoročni uspešnosti se je TAXY premaknil -- v zadnji uri in -9.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TAXY NETWORK (TAXY)

Tržna kapitalizacija $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Zaloga v obtoku 999.79M 999.79M 999.79M Skupna ponudba 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

