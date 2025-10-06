Današnja cena Tardigrades Cult v živo je 0.0000069 USD. Spremljajte posodobitve cen TARD v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TARD.Današnja cena Tardigrades Cult v živo je 0.0000069 USD. Spremljajte posodobitve cen TARD v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen TARD.

Več o TARD

Informacije o ceni TARD

Uradna spletna stran TARD

Tokenomika TARD

Napoved cen TARD

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Tardigrades Cult Logotip

Tardigrades Cult Cena (TARD)

Nerazporejeno

Cena 1 TARD v USD v živo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Tardigrades Cult (TARD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:50:44 (UTC+8)

Informacije o ceni Tardigrades Cult (TARD) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00016939
$ 0.00016939$ 0.00016939

$ 0.00000647
$ 0.00000647$ 0.00000647

--

--

+6.76%

+6.76%

Cena Tardigrades Cult (TARD) v realnem času je $0.0000069. V zadnjih 24 urah se je TARD trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena TARD v vseh časov je $ 0.00016939, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00000647.

Kratkoročna uspešnost TARD se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh +6.76%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Tardigrades Cult (TARD)

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

993.36M
993.36M 993.36M

993,357,004.491082
993,357,004.491082 993,357,004.491082

Trenutna tržna kapitalizacija Tardigrades Cult je $ 6.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TARD je 993.36M, skupna ponudba pa znaša 993357004.491082. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.86K.

Zgodovina cen Tardigrades Cult (TARD) v USD

Danes je bila sprememba cene Tardigrades Cult v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Tardigrades Cult v USD $ -0.0000009308.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Tardigrades Cult v USD $ -0.0000004611.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Tardigrades Cult v USD $ -0.000002965742260135191.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0000009308-13.49%
60 dni$ -0.0000004611-6.68%
90 dni$ -0.000002965742260135191-30.06%

Kaj je Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Tardigrades Cult (TARD)

Uradna spletna stran

Napoved cene Tardigrades Cult (USD)

Koliko bo Tardigrades Cult (TARD) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Tardigrades Cult (TARD) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Tardigrades Cult.

Preverite napoved cene Tardigrades Cult zdaj!

TARD v lokalne valute

Tokenomika Tardigrades Cult (TARD)

Z razumevanjem tokenomike Tardigrades Cult (TARD) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko TARD zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Tardigrades Cult (TARD)

Koliko je danes vreden Tardigrades Cult (TARD)?
Cena TARD v živo v USD je 0.0000069 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena TARD v USD?
Trenutna cena TARD v USD je $ 0.0000069. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Tardigrades Cult?
Tržna kapitalizacija za TARD je $ 6.86K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok TARD?
Razpoložljivi obtok TARD je 993.36M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini TARD?
TARD je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00016939 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena TARD vseh časov (ATL)?
TARD vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00000647 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja TARD?
24-urni volumen trgovanja v živo za TARD je -- USD.
Bo TARD zrasel?
Cena TARD se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen TARD.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:50:44 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Tardigrades Cult (TARD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.