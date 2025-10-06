Informacije o ceni Tardigrades Cult (TARD) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 Najnižja cena $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 Sprememba cene (1H) -- Sprememba cene (1D) -- Sprememba cene (7D) +6.76% Sprememba cene (7D) +6.76%

Cena Tardigrades Cult (TARD) v realnem času je $0.0000069. V zadnjih 24 urah se je TARD trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena TARD v vseh časov je $ 0.00016939, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00000647.

Kratkoročna uspešnost TARD se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh +6.76%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Tardigrades Cult (TARD)

Tržna kapitalizacija $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Zaloga v obtoku 993.36M 993.36M 993.36M Skupna ponudba 993,357,004.491082 993,357,004.491082 993,357,004.491082

Trenutna tržna kapitalizacija Tardigrades Cult je $ 6.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TARD je 993.36M, skupna ponudba pa znaša 993357004.491082. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.86K.