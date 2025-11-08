BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Tapestry AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija TAPS je 161,960 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TAPS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TAPS

Informacije o ceni TAPS

Kaj je TAPS

Bela knjiga TAPS

Uradna spletna stran TAPS

Tokenomika TAPS

Napoved cen TAPS

Tapestry AI Logotip

Tapestry AI Cena (TAPS)

Nerazporejeno

Cena 1 TAPS v USD v živo:

$0.00032228
+0.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Tapestry AI (TAPS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:45:50 (UTC+8)

Današnja cena Tapestry AI

Današnja cena kriptovalute Tapestry AI (TAPS) v živo je --, s spremembo 0.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAPS v USD je -- na TAPS.

Kriptovaluta Tapestry AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 161,960, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 502.55M TAPS. V zadnjih 24 urah se je TAPS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TAPS premaknil -0.43% v zadnji uri in +252.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tapestry AI (TAPS)

$ 161.96K
--
$ 322.27K
502.55M
999,982,081.292908
Trenutna tržna kapitalizacija Tapestry AI je $ 161.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TAPS je 502.55M, skupna ponudba pa znaša 999982081.292908. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 322.27K.

Zgodovina cene Tapestry AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.43%

+0.98%

+252.82%

+252.82%

Zgodovina cen Tapestry AI (TAPS) v USD

Danes je bila sprememba cene Tapestry AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Tapestry AI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Tapestry AI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Tapestry AI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.98%
30 dni$ 0+232.04%
60 dni$ 0+48.63%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Tapestry AI

Napoved cene Tapestry AI (TAPS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TAPS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tapestry AI (TAPS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Tapestry AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tapestry AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TAPS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tapestry AI.

Kaj je Tapestry AI (TAPS)

SteamBot Willie is Tapestry AI's pioneering agent, engineered to navigate the complex and often unreliable landscape of copyright and public domain works. He is more than just a discovery tool; Willie is fundamentally a verification engine, designed to provide creators with a trustworthy "single source of truth."

He systematically ingests vast amounts of data from various sources, but critically, Willie lives by the "don't trust, verify" mantra. His verification process utilizes a deep understanding of copyright law to analyze each work. This allows Willie to identify genuinely available public domain and CC0 assets, distinguish them from protected works, and clearly flag items where the status remains uncertain.

With multimodal scanning abilities in development, Willie will become the google image search of IP verification and the go-to agent for discovering sleeping giants and revitalizing dormant IP gold mines.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Tapestry AI (TAPS)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tapestry AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tapestry AI?
Če bi kriptovaluta Tapestry AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tapestry AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:45:50 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Tapestry AI (TAPS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.