Današnja cena Tapestry AI

Današnja cena kriptovalute Tapestry AI (TAPS) v živo je --, s spremembo 0.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAPS v USD je -- na TAPS.

Kriptovaluta Tapestry AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 161,960, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 502.55M TAPS. V zadnjih 24 urah se je TAPS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TAPS premaknil -0.43% v zadnji uri in +252.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tapestry AI (TAPS)

Tržna kapitalizacija $ 161.96K$ 161.96K $ 161.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 322.27K$ 322.27K $ 322.27K Zaloga v obtoku 502.55M 502.55M 502.55M Skupna ponudba 999,982,081.292908 999,982,081.292908 999,982,081.292908

Trenutna tržna kapitalizacija Tapestry AI je $ 161.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TAPS je 502.55M, skupna ponudba pa znaša 999982081.292908. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 322.27K.