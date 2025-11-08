Današnja cena Taoillium

Današnja cena kriptovalute Taoillium (SN109) v živo je $ 0.63334, s spremembo 2.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN109 v USD je $ 0.63334 na SN109.

Kriptovaluta Taoillium je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 881,956, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.39M SN109. V zadnjih 24 urah se je SN109 trgovalo med $ 0.612116 (najnižje) in $ 0.715908 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.344796.

V kratkoročni uspešnosti se je SN109 premaknil -1.10% v zadnji uri in -36.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Taoillium (SN109)

Tržna kapitalizacija $ 881.96K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 881.96K Zaloga v obtoku 1.39M Skupna ponudba 1,389,672.708489213

Trenutna tržna kapitalizacija Taoillium je $ 881.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN109 je 1.39M, skupna ponudba pa znaša 1389672.708489213. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 881.96K.