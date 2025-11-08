Današnja cena TAOCat by Virtuals

Današnja cena kriptovalute TAOCat by Virtuals (TAOCAT) v živo je $ 0.00046532, s spremembo 8.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAOCAT v USD je $ 0.00046532 na TAOCAT.

Kriptovaluta TAOCat by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 465,550, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B TAOCAT. V zadnjih 24 urah se je TAOCAT trgovalo med $ 0.00041873 (najnižje) in $ 0.00053079 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.083718, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0002818.

V kratkoročni uspešnosti se je TAOCAT premaknil -1.01% v zadnji uri in -36.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Tržna kapitalizacija $ 465.55K$ 465.55K $ 465.55K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 465.55K$ 465.55K $ 465.55K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

