Današnja cena Tanuki

Današnja cena kriptovalute Tanuki (TANUKI) v živo je --, s spremembo 4.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TANUKI v USD je -- na TANUKI.

Kriptovaluta Tanuki je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33,764, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B TANUKI. V zadnjih 24 urah se je TANUKI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00379147, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TANUKI premaknil -0.31% v zadnji uri in -11.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tanuki (TANUKI)

Tržna kapitalizacija $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tanuki je $ 33.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TANUKI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 33.76K.