Tokenomika Taki Games (TAKI)

Odkrijte ključne vpoglede v Taki Games (TAKI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:40:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Taki Games (TAKI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Taki Games (TAKI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.39M
Skupna ponudba:
$ 3.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.17B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.13M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.294838
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00012964
Trenutna cena:
$ 0.00204313
Informacije o Taki Games (TAKI)

Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy.

Uradna spletna stran:
https://www.takigames.io/
Bela knjiga:
https://wiki.takigames.io/taki-games/overview

Tokenomika Taki Games (TAKI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Taki Games (TAKI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TAKI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TAKI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TAKI, raziščite ceno žetona TAKI v živo!

Napoved cene TAKI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TAKI? Naša stran za napovedovanje cen TAKI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

