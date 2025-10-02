Tokenomika Taitiko (TTG)
Tokenomika in analiza cen Taitiko (TTG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Taitiko (TTG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Taitiko (TTG)
Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge.
Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before.
Tokenomika Taitiko (TTG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Taitiko (TTG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TTG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TTG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TTG, raziščite ceno žetona TTG v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti