Današnja cena Tairon

Današnja cena kriptovalute Tairon (TAIRO) v živo je $ 0.00331776, s spremembo 34.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TAIRO v USD je $ 0.00331776 na TAIRO.

Kriptovaluta Tairon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 166,003, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 50.00M TAIRO. V zadnjih 24 urah se je TAIRO trgovalo med $ 0.00244984 (najnižje) in $ 0.00364687 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.258846, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00244984.

V kratkoročni uspešnosti se je TAIRO premaknil +1.42% v zadnji uri in -45.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tairon (TAIRO)

Tržna kapitalizacija $ 166.00K$ 166.00K $ 166.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 332.01K$ 332.01K $ 332.01K Zaloga v obtoku 50.00M 50.00M 50.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

