SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SZAR, raziščite ceno žetona SZAR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SZAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SZAR (SZAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

