SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.
Tokenomika SZAR (SZAR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SZAR (SZAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SZAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SZAR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SZAR, raziščite ceno žetona SZAR v živo!
