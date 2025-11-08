Današnja cena syrupUSDT

Današnja cena kriptovalute syrupUSDT (SYRUPUSDT) v živo je $ 1.1, s spremembo 0.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYRUPUSDT v USD je $ 1.1 na SYRUPUSDT.

Kriptovaluta syrupUSDT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,282,518,321, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.17B SYRUPUSDT. V zadnjih 24 urah se je SYRUPUSDT trgovalo med $ 1.1 (najnižje) in $ 1.1 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.093.

V kratkoročni uspešnosti se je SYRUPUSDT premaknil -0.01% v zadnji uri in +0.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Tržna kapitalizacija $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Zaloga v obtoku 1.17B 1.17B 1.17B Skupna ponudba 1,165,329,720.581657 1,165,329,720.581657 1,165,329,720.581657

Trenutna tržna kapitalizacija syrupUSDT je $ 1.28B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SYRUPUSDT je 1.17B, skupna ponudba pa znaša 1165329720.581657. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.28B.