Današnja cena kriptovalute syrupUSDT v živo je 1.1 USD. Tržna kapitalizacija SYRUPUSDT je 1,282,518,321 USD.

Več o SYRUPUSDT

Informacije o ceni SYRUPUSDT

Kaj je SYRUPUSDT

Uradna spletna stran SYRUPUSDT

Tokenomika SYRUPUSDT

Napoved cen SYRUPUSDT

syrupUSDT Logotip

syrupUSDT Cena (SYRUPUSDT)

Nerazporejeno

Cena 1 SYRUPUSDT v USD v živo:

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih osebe. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
USD
syrupUSDT (SYRUPUSDT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:39 (UTC+8)

Današnja cena syrupUSDT

Današnja cena kriptovalute syrupUSDT (SYRUPUSDT) v živo je $ 1.1, s spremembo 0.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYRUPUSDT v USD je $ 1.1 na SYRUPUSDT.

Kriptovaluta syrupUSDT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,282,518,321, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.17B SYRUPUSDT. V zadnjih 24 urah se je SYRUPUSDT trgovalo med $ 1.1 (najnižje) in $ 1.1 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.093.

V kratkoročni uspešnosti se je SYRUPUSDT premaknil -0.01% v zadnji uri in +0.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije syrupUSDT (SYRUPUSDT)

$ 1.28B
$ 1.28B$ 1.28B

--
----

$ 1.28B
$ 1.28B$ 1.28B

1.17B
1.17B 1.17B

1,165,329,720.581657
1,165,329,720.581657 1,165,329,720.581657

Trenutna tržna kapitalizacija syrupUSDT je $ 1.28B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SYRUPUSDT je 1.17B, skupna ponudba pa znaša 1165329720.581657. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.28B.

Zgodovina cene syrupUSDT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24H Nizka
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24H Visoka

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

-0.01%

-0.03%

+0.05%

+0.05%

Zgodovina cen syrupUSDT (SYRUPUSDT) v USD

Danes je bila sprememba cene syrupUSDT v USD $ -0.000413339620114.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene syrupUSDT v USD $ +0.0036637700.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene syrupUSDT v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene syrupUSDT v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000413339620114-0.03%
30 dni$ +0.0036637700+0.33%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto syrupUSDT

Napoved cene syrupUSDT (SYRUPUSDT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SYRUPUSDT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen syrupUSDT (SYRUPUSDT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena syrupUSDT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je syrupUSDT (SYRUPUSDT)

syrupUSDT is a yield-bearing USDT asset, powered by Maple Finance, the largest onchain asset manager with over $4B AUM. The yield is generated from overcollateralized lending to institutional borrowers, allowing Maple to provide consistent high yield and short-term liquidity for users.

syrupUSDT is part of Maple's syrupUSD product offering, bolstering over $3B in AUM and being integrated across top DeFi protocols and exchanges.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o syrupUSDT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta syrupUSDT?
Če bi kriptovaluta syrupUSDT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute syrupUSDT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti syrupUSDT

