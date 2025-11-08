Današnja cena Synthetix sUSD

Današnja cena kriptovalute Synthetix sUSD (SUSD) v živo je $ 0.972374, s spremembo 0.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUSD v USD je $ 0.972374 na SUSD.

Kriptovaluta Synthetix sUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42,471,138, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.66M SUSD. V zadnjih 24 urah se je SUSD trgovalo med $ 0.968594 (najnižje) in $ 0.983003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.45, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.429697.

V kratkoročni uspešnosti se je SUSD premaknil +0.12% v zadnji uri in -1.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Synthetix sUSD (SUSD)

Tržna kapitalizacija $ 42.47M$ 42.47M $ 42.47M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 42.47M$ 42.47M $ 42.47M Zaloga v obtoku 43.66M 43.66M 43.66M Skupna ponudba 43,659,764.20210805 43,659,764.20210805 43,659,764.20210805

