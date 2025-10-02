Odkrijte ključne vpoglede v Symbiosis (SIS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap.

Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SIS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Symbiosis (SIS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

