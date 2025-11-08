Današnja cena Symbiosis SyBTC

Današnja cena kriptovalute Symbiosis SyBTC (SYBTC) v živo je $ 102,350, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYBTC v USD je $ 102,350 na SYBTC.

Kriptovaluta Symbiosis SyBTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,007,908, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.83 SYBTC. V zadnjih 24 urah se je SYBTC trgovalo med $ 99,402 (najnižje) in $ 104,011 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 126,825, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 74,649.

V kratkoročni uspešnosti se je SYBTC premaknil -- v zadnji uri in -6.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Tržna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Zaloga v obtoku 9.83 9.83 9.83 Skupna ponudba 9.83264762 9.83264762 9.83264762

Trenutna tržna kapitalizacija Symbiosis SyBTC je $ 1.01M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SYBTC je 9.83, skupna ponudba pa znaša 9.83264762. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.01M.