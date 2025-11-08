BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Symbiosis SyBTC v živo je 102,350 USD. Tržna kapitalizacija SYBTC je 1,007,908 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SYBTC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SYBTC

Informacije o ceni SYBTC

Kaj je SYBTC

Uradna spletna stran SYBTC

Tokenomika SYBTC

Napoved cen SYBTC

Symbiosis SyBTC Logotip

Symbiosis SyBTC Cena (SYBTC)

Nerazporejeno

Cena 1 SYBTC v USD v živo:

$102,374
+2.40%1D
mexc
Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:17 (UTC+8)

Današnja cena Symbiosis SyBTC

Današnja cena kriptovalute Symbiosis SyBTC (SYBTC) v živo je $ 102,350, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SYBTC v USD je $ 102,350 na SYBTC.

Kriptovaluta Symbiosis SyBTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,007,908, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.83 SYBTC. V zadnjih 24 urah se je SYBTC trgovalo med $ 99,402 (najnižje) in $ 104,011 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 126,825, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 74,649.

V kratkoročni uspešnosti se je SYBTC premaknil -- v zadnji uri in -6.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Symbiosis SyBTC (SYBTC)

$ 1.01M
--
$ 1.01M
9.83
9.83264762
Trenutna tržna kapitalizacija Symbiosis SyBTC je $ 1.01M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SYBTC je 9.83, skupna ponudba pa znaša 9.83264762. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.01M.

Zgodovina cene Symbiosis SyBTC, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 99,402
24H Nizka
$ 104,011
24H Visoka

$ 99,402
$ 104,011
$ 126,825
$ 74,649
--

+2.41%

-6.95%

-6.95%

Zgodovina cen Symbiosis SyBTC (SYBTC) v USD

Danes je bila sprememba cene Symbiosis SyBTC v USD $ +2,413.44.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Symbiosis SyBTC v USD $ -16,435.1275950000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Symbiosis SyBTC v USD $ -9,576.9099700000.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Symbiosis SyBTC v USD $ -15,944.90555083184.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +2,413.44+2.41%
30 dni$ -16,435.1275950000-16.05%
60 dni$ -9,576.9099700000-9.35%
90 dni$ -15,944.90555083184-13.47%

Napoved cene za kriptovaluto Symbiosis SyBTC

Napoved cene Symbiosis SyBTC (SYBTC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SYBTC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Symbiosis SyBTC (SYBTC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Symbiosis SyBTC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Symbiosis SyBTC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SYBTC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Symbiosis SyBTC.

Kaj je Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Symbiosis SyBTC

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Symbiosis SyBTC?
Če bi kriptovaluta Symbiosis SyBTC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Symbiosis SyBTC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Symbiosis SyBTC

