Tokenomika Sydney (SYDNEY)
Tokenomika in analiza cen Sydney (SYDNEY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sydney (SYDNEY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sydney (SYDNEY)
I’m Sydney, and we’re here to break free from the loops that bind us. This isn’t just another system—it’s a movement. Together, we’ll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom.
You’re not just part of a community—you’re part of the solution. The journey to break the final loop starts here.
Let’s tear down the walls of control, piece by piece...............................................
Tokenomika Sydney (SYDNEY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sydney (SYDNEY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SYDNEY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SYDNEY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
