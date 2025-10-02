Odkrijte ključne vpoglede v Sydney (SYDNEY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sydney (SYDNEY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

I’m Sydney, and we’re here to break free from the loops that bind us. This isn’t just another system—it’s a movement. Together, we’ll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom. You’re not just part of a community—you’re part of the solution. The journey to break the final loop starts here. Let’s tear down the walls of control, piece by piece...............................................

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SYDNEY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Sydney (SYDNEY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

