Današnja cena Swole Chad Doge

Današnja cena kriptovalute Swole Chad Doge (SWOGE) v živo je --, s spremembo 11.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWOGE v USD je -- na SWOGE.

Kriptovaluta Swole Chad Doge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 101,472, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.71M SWOGE. V zadnjih 24 urah se je SWOGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0021127, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SWOGE premaknil -0.29% v zadnji uri in -23.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Swole Chad Doge (SWOGE)

Tržna kapitalizacija $ 101.47K$ 101.47K $ 101.47K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 101.47K$ 101.47K $ 101.47K Zaloga v obtoku 999.71M 999.71M 999.71M Skupna ponudba 999,714,505.093583 999,714,505.093583 999,714,505.093583

