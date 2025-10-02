Tokenomika Sway Social (SWAY)

Odkrijte ključne vpoglede v Sway Social (SWAY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:43:52 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Sway Social (SWAY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sway Social (SWAY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 50.27K
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 49.47M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 101.62K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.258453
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00101619
Informacije o Sway Social (SWAY)

Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms.

Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital.

In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with.

Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.

Uradna spletna stran:
https://clout.art/

Tokenomika Sway Social (SWAY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sway Social (SWAY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SWAY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SWAY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SWAY, raziščite ceno žetona SWAY v živo!

