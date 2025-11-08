BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Suzaku Token v živo je 0.04383743 USD. Tržna kapitalizacija SUZ je 1,269,461 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Suzaku Token v živo je 0.04383743 USD. Tržna kapitalizacija SUZ je 1,269,461 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Suzaku Token (SUZ) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:00 (UTC+8)

Današnja cena Suzaku Token

Današnja cena kriptovalute Suzaku Token (SUZ) v živo je $ 0.04383743, s spremembo 9.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUZ v USD je $ 0.04383743 na SUZ.

Kriptovaluta Suzaku Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,269,461, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 28.96M SUZ. V zadnjih 24 urah se je SUZ trgovalo med $ 0.03959865 (najnižje) in $ 0.04424438 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.204252, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03825575.

V kratkoročni uspešnosti se je SUZ premaknil +0.25% v zadnji uri in -11.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Suzaku Token (SUZ)

--
$ 4.38M
28.96M
100,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Suzaku Token je $ 1.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUZ je 28.96M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.38M.

Zgodovina cene Suzaku Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

$ 0.204252
+0.25%

+9.58%

-11.85%

-11.85%

Zgodovina cen Suzaku Token (SUZ) v USD

Danes je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ +0.00383349.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ -0.0162089116.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ -0.0258974396.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00383349+9.58%
30 dni$ -0.0162089116-36.97%
60 dni$ -0.0258974396-59.07%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Suzaku Token

Napoved cene Suzaku Token (SUZ) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SUZ v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Suzaku Token (SUZ) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Suzaku Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Suzaku Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SUZ za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Suzaku Token.

Kaj je Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Suzaku Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Suzaku Token?
Če bi kriptovaluta Suzaku Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Suzaku Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:31:00 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Suzaku Token (SUZ)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Suzaku Token

