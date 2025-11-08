Suzaku Token Cena (SUZ)
Današnja cena kriptovalute Suzaku Token (SUZ) v živo je $ 0.04383743, s spremembo 9.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUZ v USD je $ 0.04383743 na SUZ.
Kriptovaluta Suzaku Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,269,461, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 28.96M SUZ. V zadnjih 24 urah se je SUZ trgovalo med $ 0.03959865 (najnižje) in $ 0.04424438 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.204252, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03825575.
V kratkoročni uspešnosti se je SUZ premaknil +0.25% v zadnji uri in -11.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Suzaku Token je $ 1.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUZ je 28.96M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.38M.
Danes je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ +0.00383349.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ -0.0162089116.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ -0.0258974396.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Suzaku Token v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00383349
|+9.58%
|30 dni
|$ -0.0162089116
|-36.97%
|60 dni
|$ -0.0258974396
|-59.07%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Suzaku Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
