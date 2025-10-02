Tokenomika sUSDa (SUSDA)
Tokenomika in analiza cen sUSDa (SUSDA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za sUSDa (SUSDA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o sUSDa (SUSDA)
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.
Tokenomika sUSDa (SUSDA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike sUSDa (SUSDA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SUSDA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUSDA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SUSDA, raziščite ceno žetona SUSDA v živo!
Napoved cene SUSDA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUSDA? Naša stran za napovedovanje cen SUSDA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti