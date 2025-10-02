Tokenomika Surfing Coco (COCO)
Informacije o Surfing Coco (COCO)
On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality.
Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom.
Tokenomika Surfing Coco (COCO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Surfing Coco (COCO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov COCO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov COCO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko COCO, raziščite ceno žetona COCO v živo!
Napoved cene COCO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COCO? Naša stran za napovedovanje cen COCO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
