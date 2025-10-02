Tokenomika SupportFi AI (SFAI)
Tokenomika in analiza cen SupportFi AI (SFAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SupportFi AI (SFAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SupportFi AI (SFAI)
SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.
Tokenomika SupportFi AI (SFAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SupportFi AI (SFAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SFAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SFAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SFAI, raziščite ceno žetona SFAI v živo!
