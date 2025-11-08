Današnja cena SUPERIOR

Današnja cena kriptovalute SUPERIOR (SUPERIOR) v živo je --, s spremembo 7.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUPERIOR v USD je -- na SUPERIOR.

Kriptovaluta SUPERIOR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 307,251, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.02B SUPERIOR. V zadnjih 24 urah se je SUPERIOR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SUPERIOR premaknil -0.77% v zadnji uri in -17.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SUPERIOR (SUPERIOR)

Tržna kapitalizacija $ 307.25K$ 307.25K $ 307.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 340.72K$ 340.72K $ 340.72K Zaloga v obtoku 9.02B 9.02B 9.02B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SUPERIOR je $ 307.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUPERIOR je 9.02B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 340.72K.