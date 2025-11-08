Današnja cena supercoin

Današnja cena kriptovalute supercoin (SUPERCOIN) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUPERCOIN v USD je -- na SUPERCOIN.

Kriptovaluta supercoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,251.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.73M SUPERCOIN. V zadnjih 24 urah se je SUPERCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SUPERCOIN premaknil -- v zadnji uri in -16.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije supercoin (SUPERCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Zaloga v obtoku 998.73M 998.73M 998.73M Skupna ponudba 998,734,466.126731 998,734,466.126731 998,734,466.126731

Trenutna tržna kapitalizacija supercoin je $ 7.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUPERCOIN je 998.73M, skupna ponudba pa znaša 998734466.126731. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.25K.