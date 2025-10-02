Odkrijte ključne vpoglede v SuperBid (SUPERBID), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SuperBid (SUPERBID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SuperBid.io is an innovative social-auction app that connects influencers with their fans. With SuperBid, users have the opportunity to participate in thousands of auctions set up by influencers. We plan to integrate the SUPERBID token in our app!

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUPERBID, raziščite ceno žetona SUPERBID v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SUPERBID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SuperBid (SUPERBID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUPERBID? Naša stran za napovedovanje cen SUPERBID združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

