Tokenomika Super Champs (CHAMP)
Tokenomika in analiza cen Super Champs (CHAMP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Super Champs (CHAMP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Super Champs (CHAMP)
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
Tokenomika Super Champs (CHAMP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Super Champs (CHAMP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHAMP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHAMP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHAMP, raziščite ceno žetona CHAMP v živo!
Napoved cene CHAMP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHAMP? Naša stran za napovedovanje cen CHAMP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
