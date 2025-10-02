Tokenomika sunpepe (SUNPEPE)
Tokenomika in analiza cen sunpepe (SUNPEPE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za sunpepe (SUNPEPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o sunpepe (SUNPEPE)
🐸 SUNPEPE - The Brightest Meme on the TRON Blockchain! ☀️
Just when you thought PEPE couldn't get any cooler, he took a trip to the TRON blockchain and got a sun-kissed glow! 🌴 SUNPEPE is here to bring the heat with the same legendary vibes as PEPE, but with a TRON-powered twist. If you're ready to bask in the sun and ride the meme wave, SUNPEPE is your new best friend. Don't miss out—this is one frog you want to catch! 🌊🚀
#SUNPEPE #MemeCoin #TRON #PEPE
Tokenomika sunpepe (SUNPEPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike sunpepe (SUNPEPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SUNPEPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUNPEPE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SUNPEPE, raziščite ceno žetona SUNPEPE v živo!
