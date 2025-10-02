Odkrijte ključne vpoglede v sunpepe (SUNPEPE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Just when you thought PEPE couldn't get any cooler, he took a trip to the TRON blockchain and got a sun-kissed glow! 🌴 SUNPEPE is here to bring the heat with the same legendary vibes as PEPE, but with a TRON-powered twist. If you're ready to bask in the sun and ride the meme wave, SUNPEPE is your new best friend. Don't miss out—this is one frog you want to catch! 🌊🚀

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUNPEPE, raziščite ceno žetona SUNPEPE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SUNPEPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike sunpepe (SUNPEPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUNPEPE? Naša stran za napovedovanje cen SUNPEPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

