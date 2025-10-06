Današnja cena Summer Point Token v živo je 0.01114305 USD. Spremljajte posodobitve cen SUMX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen SUMX.Današnja cena Summer Point Token v živo je 0.01114305 USD. Spremljajte posodobitve cen SUMX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen SUMX.

Summer Point Token Cena (SUMX)

Cena 1 SUMX v USD v živo:

+0.20%1D
Summer Point Token (SUMX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:37 (UTC+8)

Informacije o ceni Summer Point Token (SUMX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.07%

+0.11%

-0.07%

-0.07%

Cena Summer Point Token (SUMX) v realnem času je $0.01114305. V zadnjih 24 urah se je SUMX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.01096601 in najvišjo vrednostjo $ 0.01131547, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena SUMX v vseh časov je $ 0.01769242, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.01050959.

Kratkoročna uspešnost SUMX se je v zadnji uri spremenila za -0.07%, v 24 urah +0.11% in v 7 dneh -0.07%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Summer Point Token (SUMX)

Trenutna tržna kapitalizacija Summer Point Token je $ 10.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUMX je 900.00M, skupna ponudba pa znaša 900000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.03M.

Zgodovina cen Summer Point Token (SUMX) v USD

Danes je bila sprememba cene Summer Point Token v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Summer Point Token v USD $ -0.0003419155.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Summer Point Token v USD $ -0.0005412992.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Summer Point Token v USD $ -0.00321459502303853.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.11%
30 dni$ -0.0003419155-3.06%
60 dni$ -0.0005412992-4.85%
90 dni$ -0.00321459502303853-22.38%

Kaj je Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Summer Point Token (SUMX)

Uradna spletna stran

Napoved cene Summer Point Token (USD)

Koliko bo Summer Point Token (SUMX) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Summer Point Token (SUMX) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Summer Point Token.

Preverite napoved cene Summer Point Token zdaj!

SUMX v lokalne valute

Tokenomika Summer Point Token (SUMX)

Z razumevanjem tokenomike Summer Point Token (SUMX) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko SUMX zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Summer Point Token (SUMX)

Koliko je danes vreden Summer Point Token (SUMX)?
Cena SUMX v živo v USD je 0.01114305 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena SUMX v USD?
Trenutna cena SUMX v USD je $ 0.01114305. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Summer Point Token?
Tržna kapitalizacija za SUMX je $ 10.03M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok SUMX?
Razpoložljivi obtok SUMX je 900.00M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini SUMX?
SUMX je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.01769242 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena SUMX vseh časov (ATL)?
SUMX vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.01050959 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja SUMX?
24-urni volumen trgovanja v živo za SUMX je -- USD.
Bo SUMX zrasel?
Cena SUMX se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen SUMX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:37 (UTC+8)

