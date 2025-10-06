Informacije o ceni Summer Point Token (SUMX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.01096601 $ 0.01096601 $ 0.01096601 24H Nizka $ 0.01131547 $ 0.01131547 $ 0.01131547 24H Visoka 24H Nizka $ 0.01096601$ 0.01096601 $ 0.01096601 24H Visoka $ 0.01131547$ 0.01131547 $ 0.01131547 Najvišja vseh časov $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Najnižja cena $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Sprememba cene (1H) -0.07% Sprememba cene (1D) +0.11% Sprememba cene (7D) -0.07% Sprememba cene (7D) -0.07%

Cena Summer Point Token (SUMX) v realnem času je $0.01114305. V zadnjih 24 urah se je SUMX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.01096601 in najvišjo vrednostjo $ 0.01131547, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena SUMX v vseh časov je $ 0.01769242, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.01050959.

Kratkoročna uspešnost SUMX se je v zadnji uri spremenila za -0.07%, v 24 urah +0.11% in v 7 dneh -0.07%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Summer Point Token (SUMX)

Tržna kapitalizacija $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Zaloga v obtoku 900.00M 900.00M 900.00M Skupna ponudba 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Summer Point Token je $ 10.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUMX je 900.00M, skupna ponudba pa znaša 900000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.03M.