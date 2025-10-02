Tokenomika SUMI (SUMI)

Tokenomika SUMI (SUMI)

Odkrijte ključne vpoglede v SUMI (SUMI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:09:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen SUMI (SUMI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SUMI (SUMI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 24.05K
$ 24.05K
Skupna ponudba:
$ 991.85M
$ 991.85M
Razpoložljivi obtok:
$ 991.85M
$ 991.85M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 24.05K
$ 24.05K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01433132
$ 0.01433132
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o SUMI (SUMI)

Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance.

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Uradna spletna stran:
https://sumicoin.io/

Tokenomika SUMI (SUMI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SUMI (SUMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SUMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUMI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUMI, raziščite ceno žetona SUMI v živo!

Napoved cene SUMI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUMI? Naša stran za napovedovanje cen SUMI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti