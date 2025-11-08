Današnja cena Sultanoshi

Današnja cena kriptovalute Sultanoshi (STOSHI) v živo je $ 0.03125707, s spremembo 5.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STOSHI v USD je $ 0.03125707 na STOSHI.

Kriptovaluta Sultanoshi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 231,480, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.45M STOSHI. V zadnjih 24 urah se je STOSHI trgovalo med $ 0.02852517 (najnižje) in $ 0.03223491 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.246005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02852517.

V kratkoročni uspešnosti se je STOSHI premaknil -0.23% v zadnji uri in -19.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sultanoshi (STOSHI)

Tržna kapitalizacija $ 231.48K$ 231.48K $ 231.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 231.48K$ 231.48K $ 231.48K Zaloga v obtoku 7.45M 7.45M 7.45M Skupna ponudba 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

