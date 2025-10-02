Tokenomika Suite (SUITE)
Tokenomika in analiza cen Suite (SUITE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Suite (SUITE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Suite (SUITE)
Suite is a crypto project built on the Sui blockchain that provides an array of trading tools for cryptocurrency enthusiasts. Suite offers tools such as sniping bots for quick transactions, portfolio management systems, DCA, limit orders, copy trading, newly deployed and migrated tokens channel, and market analytics. Holders of Suite tokens benefit from the platform's commitment to sharing a large portion of the revenue generated back with the community. This means that as Suite grows and generates more income through its trading tools and services, a significant share of that revenue is distributed back to Suite token holders.
Tokenomika Suite (SUITE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Suite (SUITE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SUITE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUITE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SUITE, raziščite ceno žetona SUITE v živo!
Napoved cene SUITE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUITE? Naša stran za napovedovanje cen SUITE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
