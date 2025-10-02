Tokenomika suitard (STD)
Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand.
Tokenomika suitard (STD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike suitard (STD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STD, raziščite ceno žetona STD v živo!
