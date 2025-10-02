Odkrijte ključne vpoglede v Suirtle (SUIRTLE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Suirtle (SUIRTLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space.

$SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUIRTLE, raziščite ceno žetona SUIRTLE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SUIRTLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Suirtle (SUIRTLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUIRTLE? Naša stran za napovedovanje cen SUIRTLE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.