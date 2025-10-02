Odkrijte ključne vpoglede v SUIDeFAI by SuiAI (SUID), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SUIDeFAI by SuiAI (SUID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUID, raziščite ceno žetona SUID v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SUID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SUIDeFAI by SuiAI (SUID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

