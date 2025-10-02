Tokenomika SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
Tokenomika in analiza cen SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SUIDeFAI by SuiAI (SUID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi.
Core Modules of the SUIDeFAI platform:
- AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.
- DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.
- Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
Tokenomika SUIDeFAI by SuiAI (SUID): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SUIDeFAI by SuiAI (SUID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SUID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUID.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SUID, raziščite ceno žetona SUID v živo!
Napoved cene SUID
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUID? Naša stran za napovedovanje cen SUID združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
