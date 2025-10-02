Tokenomika Suicune (HSUI)
Informacije o Suicune (HSUI)
The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters.
Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI!
Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects.
Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.
Tokenomika Suicune (HSUI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Suicune (HSUI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HSUI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HSUI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HSUI, raziščite ceno žetona HSUI v živo!
Napoved cene HSUI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HSUI? Naša stran za napovedovanje cen HSUI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
