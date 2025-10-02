Odkrijte ključne vpoglede v SUI Dog (SUIDOG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SUIDOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SUI Dog (SUIDOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

