Današnja cena kriptovalute Sui DePIN v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SUIDEPIN je 49,742 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUIDEPIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SUIDEPIN

Informacije o ceni SUIDEPIN

Kaj je SUIDEPIN

Uradna spletna stran SUIDEPIN

Tokenomika SUIDEPIN

Napoved cen SUIDEPIN

Sui DePIN Logotip

Sui DePIN Cena (SUIDEPIN)

Nerazporejeno

Cena 1 SUIDEPIN v USD v živo:

--
----
-0.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih osebe. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
USD
Sui DePIN (SUIDEPIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:18:55 (UTC+8)

Današnja cena Sui DePIN

Današnja cena kriptovalute Sui DePIN (SUIDEPIN) v živo je --, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUIDEPIN v USD je -- na SUIDEPIN.

Kriptovaluta Sui DePIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,742, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SUIDEPIN. V zadnjih 24 urah se je SUIDEPIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02374623, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SUIDEPIN premaknil -0.00% v zadnji uri in -4.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sui DePIN (SUIDEPIN)

$ 49.74K
$ 49.74K$ 49.74K

--
----

$ 49.74K
$ 49.74K$ 49.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sui DePIN je $ 49.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUIDEPIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 49.74K.

Zgodovina cene Sui DePIN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.78%

-4.25%

-4.25%

Zgodovina cen Sui DePIN (SUIDEPIN) v USD

Danes je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.78%
30 dni$ 0+8.43%
60 dni$ 0-8.77%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Sui DePIN

Napoved cene Sui DePIN (SUIDEPIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SUIDEPIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Sui DePIN (SUIDEPIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Sui DePIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Sui DePIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SUIDEPIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Sui DePIN.

Kaj je Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Sui DePIN (SUIDEPIN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Sui DePIN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Sui DePIN?
Če bi kriptovaluta Sui DePIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Sui DePIN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:18:55 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Sui DePIN (SUIDEPIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Sui DePIN

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.