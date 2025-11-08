Današnja cena kriptovalute Sui DePIN v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SUIDEPIN je 49,742 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUIDEPIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Sui DePIN v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SUIDEPIN je 49,742 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUIDEPIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Sui DePIN (SUIDEPIN) v živo je --, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUIDEPIN v USD je -- na SUIDEPIN.
Kriptovaluta Sui DePIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,742, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B SUIDEPIN. V zadnjih 24 urah se je SUIDEPIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02374623, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je SUIDEPIN premaknil -0.00% v zadnji uri in -4.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Sui DePIN (SUIDEPIN)
$ 49.74K
$ 49.74K$ 49.74K
--
----
$ 49.74K
$ 49.74K$ 49.74K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Sui DePIN je $ 49.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SUIDEPIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 49.74K.
Zgodovina cene Sui DePIN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623
$ 0
$ 0$ 0
-0.00%
-0.78%
-4.25%
-4.25%
Zgodovina cen Sui DePIN (SUIDEPIN) v USD
Danes je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Sui DePIN v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-0.78%
30 dni
$ 0
+8.43%
60 dni
$ 0
-8.77%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Sui DePIN
Napoved cene Sui DePIN (SUIDEPIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SUIDEPIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Sui DePIN (SUIDEPIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Sui DePIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Sui DePIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SUIDEPIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Sui DePIN.
Kaj je Sui DePIN (SUIDEPIN)
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers.
Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Sui DePIN
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Sui DePIN?
Če bi kriptovaluta Sui DePIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Sui DePIN.
Koliko je kriptovaluta Sui DePIN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Sui DePIN je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Sui DePIN še vedno dobra naložba?
Sui DePIN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SUIDEPIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Sui DePIN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Sui DePIN v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Sui DePIN?
Cena kriptovalute SUIDEPIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Sui DePIN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SUIDEPIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Sui DePIN?
Na ceno SUIDEPIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,832.88
+1.02%
ETH
3,405.51
+3.27%
SOL
159.17
+2.41%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.201
+9.91%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SUIDEPIN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SUIDEPIN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Sui DePIN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Sui DePIN letos rasla?
Cena kriptovalute Sui DePIN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Sui DePIN (SUIDEPIN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:18:55 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Sui DePIN (SUIDEPIN)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
