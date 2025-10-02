Tokenomika Success Kid (SKID)

Odkrijte ključne vpoglede v Success Kid (SKID), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Success Kid (SKID)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Success Kid (SKID), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 396.65K
Skupna ponudba:
$ 88.88M
Razpoložljivi obtok:
$ 88.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 396.65K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.256026
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00396379
Trenutna cena:
$ 0.0044628
Informacije o Success Kid (SKID)

$SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way

Uradna spletna stran:
https://successkidsol.com/
Bela knjiga:
https://successkidsol.com/

Tokenomika Success Kid (SKID): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Success Kid (SKID) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SKID, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SKID.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SKID, raziščite ceno žetona SKID v živo!

Napoved cene SKID

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SKID? Naša stran za napovedovanje cen SKID združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

